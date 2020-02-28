На части территории вертолётного завода в Севастополе может появиться парк

28 февраля 2020     12
На части территории вертолётного завода в Севастополе может появиться парк

Благоустроенную парковую зону хотят видеть жители Гагаринского района на территории, где раньше располагалась лаборатория вертолётного завода. Об этом в интервью Вести ФМ рассказал депутат Совета Гагаринского муниципального округа Сергей Дондук.

По его словам, в районе домов на проспекте Октябрьской революции 22, 26 и 32 находится заброшенный пустырь площадью более одного гектара. Жители рассказали депутату, что территорию используют бомжи, а также наркоманы для «закладок». Гагаринцы обратились к своему депутату с просьбой привести пустырь в порядок и благоустроить его.

«Эта территория была включена в программу образования города с 2017-2020 год – трехлетняя программа. Она была передана сначала школе №58, потом школе №54 под строительство корпуса для начальных классов. Но мы имеем сейчас начало 2020 года, а там до сих пор «конь не валялся», – пояснил депутат.

По словам Сергея Дондука, жители района опасаются, что истечёт срок резервирования земельного участка. Они предполагают, раз на территории до сих пор ничего не сделано, то назначение земли могут поменять, например, на ИЖС. Но в этом районе и так очень плотно стоят дома, а общественных пространств не хватает. Гагаринцы хотели бы видеть на этом месте благоустроенный парк.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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