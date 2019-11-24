На чемпионате ВС по мини-футболу сборная ЮВО осталась без медалей

В Севастополе на базе филиала ЦСКА завершился чемпионат Вооруженных Сил России по мини-футболу. Победителем стала сборная воздушно-десантных войск.

В финальном матче десантники сумели обыграть сборную ВМФ со счетом 8:2.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА в Севастополе, сборная Южного военного округа, состоявшая в основном из военнослужащих Черноморского флота, в решающем поединке встретилась со сборной Западного округа. Команда ЗВО проиграла три предыдущих матча и не могла ни подняться, ни опуститься ниже пятого места. Сборная ЮВО в случае победы с разницей в 4 мяча обеспечила бы себе второе место на турнире, а в случае победы с меньшей разницей могла бы занять второе или третье место. Но яростные атаки севастопольцев к победе не привели.

«Сборная ЮВО обстучала все штанги, забила два гола, но они были отменены судьями. Таким образом, южане смогли забить всего лишь два мяча, что оставило их за чертой тройки призеров. Победа сборной ЗВО – 3:2», – говорится в пресс-релизе ЦСКА/Севастополь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ЦСКА /Севастополь

Источник: Вести.Севастополь