На чемпионате России по рукопашному бою у девушек из Севастополя две медали

Дарья Крапивина стала чемпионкой России по рукопашному бою, а Светлана Радван — взяла бронзу.
На чемпионате России среди мужчин и женщин по рукопашному бою – 2019, который прошёл в Орле, Севастополь представляли 10 спортсменов.
Дарья Крапивина стала чемпионкой России в весовой категории 50 килограммов, а Светлана Радван – заняла третье место в категории 70 килограммов, сообщает ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».
Соревнования были отборочным этапом в сборную России. По прогнозам, Дарья Крапивина может быть включена в основной состав сборной, Светлана Радван — в резервный.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь