На чемпионате России по рукопашному бою у девушек из Севастополя две медали

Соревнования были отборочным этапом в сборную России. По прогнозам, Дарья Крапивина может быть включена в основной состав сборной, Светлана Радван — в резервный.

Дарья Крапивина стала чемпионкой России в весовой категории 50 килограммов, а Светлана Радван – заняла третье место в категории 70 килограммов, сообщает ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя».

На чемпионате России среди мужчин и женщин по рукопашному бою – 2019, который прошёл в Орле, Севастополь представляли 10 спортсменов.

Дарья Крапивина стала чемпионкой России по рукопашному бою, а Светлана Радван — взяла бронзу.

В Севастополе увеличат стоимость квадратного метра приобретаемого жилья Правительство Севастополя увеличило предельную стоимость одного квадратного метра жилья, которое приобретается для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Директор департамента …



Странные призывы журналистов к президенту России (ФОТО) 19 декабря в Москве Владимир Путин провел большую пресс-конференцию с журналистами России, во время которой он мог выбирать издания страны для вопросов …



На чемпионате России по рукопашному бою у девушек из Севастополя две медали Дарья Крапивина стала чемпионкой России по рукопашному бою, а Светлана Радван — взяла бронзу. На чемпионате России среди мужчин и …



Житель Керчи угрожал взрывом за непринятие на работу Мужчина был задержан полицией за ложное сообщение бомбе в здании одной из организаций города. Как выяснилось, 54-летнего крымчанина не приняли …

