На Черноморский флот поступил разведывательный вертолет Ка-31Р

12 декабря 2019     10
На Черноморский флот поступил разведывательный вертолет Ка-31Р

Первый разведывательный вертолет Ка-31Р поступил на вооружение 318 отдельного смешанного авиаполка Черноморского флота. Командующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что экипажи морской авиации уже начали осваивать новинку, сообщают «Известия».

Вертолет оборудован радиолокационной станцией, которая видит цели на расстоянии в сотни километров и передает изображение сверхвысокой четкости. Она способна отслеживать корабли НАТО, при этом для них вертолет останется незаметным. И самое главное — он способен наводить на цели гиперзвуковые ракеты».

Ка-31Р особенно важен для ВМФ России в связи с тем, что в следующем году Украине, возможно, будут переданы американские противокорабельные ракеты Harpoon и в Черное море придут корабли Северо-Атлантического альянса.

По данным «Известий», в следующем году в Крыму развернут звено вертолётов дальнего радиолокационного дозора.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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