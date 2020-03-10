На Черноморском флоте начались сборы ракетных войск и артиллерии

250 единиц военной и специальной техники задействованы в лагерном сборе подразделений ракетных войск и артиллерии, который продлится до конца марта.

Военнослужащим предстоит отработать навыки управления артиллерийским огнём. Они будут стрелять из реактивных систем залпового огня «Град», 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», а также миномётов «Сани» и «Поднос».

Лагерный сбор завершится двусторонними бригадными тактическими учениями. Отдельная бригада береговой обороны будет защищать побережье, а задачей бригады морской пехоты будет высадка десанта на этот участок.

Артиллерийские подразделения отработают различные тактические приёмы ведения боя.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Минобороны России

Источник: Вести.Севастополь