На Черноморском флоте начался новый учебный год

Военнослужащие Черноморского флота сегодня приступают к очередному циклу подготовки.

Старт ей командующий флотом дал на торжественном митинге. Он прошел в бригаде ракетных кораблей Крымской военно-морской базы. По результатам 2019-ого года объединение признано одним из лучших на флоте. Сейчас бригада пополнилась призывниками, начали обучение и контрактники. Военнослужащие будут выполнять курсовые задачи, проходить тактические и командно-штабные учения. А также осваивать общую и военно-политическую подготовку.

«2020-ый год будет очень сложным для нас и очень интересным, я бы сказал, – сделал анонс командующий Игорь Осипов. – Это главные мероприятия оперативной подготовки – Кавказ 2020. Это мероприятие в начале следующего года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для нас все это очень важно, мы будем участвовать всем Черноморским флотом».

На параде представят новое вооружение и технику. В 2019-ом году в состав Черноморского флота принято 9 кораблей и судов. Современные образцы вооружения и военной техники продолжат поступать и в наступающем году. В 2020-ом запланирована поставка и приём ещё 16 кораблей и судов обеспечения.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь