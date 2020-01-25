На Черноморском флоте определили лучших штурманов

Конкурсанты прокладывали курс, рассчитывали время занятия района. Оценивалась скорость и точность выполнения заданий. Результаты проверили опытные штурманы Черноморского флота и доложили флагманскому штурману штаба флота.

В мероприятии, посвящённом профессиональному празднику, приняли участие более 100 офицеров и пятикурсников ЧВВМУ.

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