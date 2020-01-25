На Черноморском флоте определили лучших штурманов

Конкурс специалистов штурманских боевых частей кораблей прошёл в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова.
В мероприятии, посвящённом профессиональному празднику, приняли участие более 100 офицеров и пятикурсников ЧВВМУ.
Конкурсанты прокладывали курс, рассчитывали время занятия района. Оценивалась скорость и точность выполнения заданий. Результаты проверили опытные штурманы Черноморского флота и доложили флагманскому штурману штаба флота.
По итогам лучших специалистов наградили грамотами, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь