На Черноморском флоте определили лучших штурманов

25 января 2020     13
На Черноморском флоте определили лучших штурманов

Конкурс специалистов штурманских боевых частей кораблей прошёл в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова.

В мероприятии, посвящённом профессиональному празднику, приняли участие более 100 офицеров и пятикурсников ЧВВМУ.

Конкурсанты прокладывали курс, рассчитывали время занятия района. Оценивалась скорость и точность выполнения заданий. Результаты проверили опытные штурманы Черноморского флота и доложили флагманскому штурману штаба флота.

По итогам лучших специалистов наградили грамотами, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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