На Черноморском флоте определили «Отличников войсковой разведки»

Второй этап конкурса «Отличники войсковой разведки» стал отборочным для участия в Армейских международных играх «АрМИ-2020».

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На полигоне «Ангарский» разведчики соревновались в огневой и специальной подготовке, выполняли нормативы по вождению бронетехники и ориентированию на местности, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Военнослужащие отработали стрельбу на точность из АК-74 и ПМ, а также гранатомёта РПГ-7 и снайперской винтовки. По итогам конкурса от Черноморского флота на окружной этап поедут две команды, показавшие лучшие результаты.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь