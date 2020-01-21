На Черноморском флоте отметили День инженерных войск

Митинг прошёл у мемориала «Девяти Героям Советского Союза», шестеро из которых в годы Великой Отечественной войны проходили службу в инженерных подразделениях.
В торжественном мероприятии в селе Геройское принял участие личный состав отдельного морского инженерного полка, ветераны инженерных войск, местная администрация, учащиеся, жители и гости села.
После возложения цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, состоялась церемония приведения к присяге пополнения инженерного полка. В завершении перед зрителями выступили местные творческие коллективы.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: regnum.ru
Источник: Вести.Севастополь