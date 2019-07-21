На Черноморском флоте отметили юбилей корабля «Сметливый»

50 лет с момента подъема флага на сторожевом корабле «Сметливый». Он считался противолодочным кораблем, но в 90-е годы прошлого века прошел модернизацию и стал сторожевым кораблем.

Он входит в состав 30-ой дивизии надводных кораблей Черноморского флота и является ровесником дивизии. Сегодня он в составе сил постоянной готовности, много месяцев проводит в море. За характерный звук турбин корабли этого типа еще называют “поющие фрегаты”. На данный момент «Сметливый» – старейший боевой корабль ВМФ такого типа, и несмотря на возраст – один из самых ходовых: он регулярно выполняет задачи в Индийском океане и Средиземном море. Накануне в Севастополе встретились ветераны этого корабля, ну а сам корабль готовится к парадному построению на день флота, он встанет в строй вместе с флагманом – гвардейским ракетным крейсером “Москва”.

Источник: Вести.Севастополь