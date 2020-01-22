На Черноморском флоте «Панцирь-С1» отразил воздушную атаку условного противника

На Черноморском флоте прошли учения с участием зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1».

По замыслу учений, условный противник с беспилотников атаковал позиции комплексов С-400 «Триумф», а также направил в этот район свою диверсионно-разведывательную группу.

Расчётам комплекса «Панцирь-С1», который прикрывает «Триумф», нужно было быстро обнаружить, идентифицировать и уничтожить атакующие беспилотники.

Военнослужащие успешно выполнили поставленную задачу, уложившись во временной норматив, сообщила пресс-служба флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь