На Черноморском флоте «Панцирь-С1» отразил воздушную атаку условного противника

На Черноморском флоте прошли учения с участием зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С1».
По замыслу учений, условный противник с беспилотников атаковал позиции комплексов С-400 «Триумф», а также направил в этот район свою диверсионно-разведывательную группу.
Расчётам комплекса «Панцирь-С1», который прикрывает «Триумф», нужно было быстро обнаружить, идентифицировать и уничтожить атакующие беспилотники.
Военнослужащие успешно выполнили поставленную задачу, уложившись во временной норматив, сообщила пресс-служба флота.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь