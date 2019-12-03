На Черноморском флоте подготовились к усилению ветра

На Черноморском флоте в связи с усилением ветра до 16 м/с приняты дополнительные меры, чтобы избежать навала плавсредств на причалы и друг на друга. С учетом силы и направления ветра изменены условия стоянки кораблей на причалах.
Приведены в готовность резервные источники электропитания, а также начали дежурить буксиры.
Скорректирован и план боевой подготовки соединений и частей флота. Наибольшей силы юго-западный ветер достигнет сегодня днем, а уже завтра он начнет слабеть.
Служба информации «Вести – Севастополь»
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Источник: Вести.Севастополь