На Черноморском флоте подсчитали количество новобранцев

Считали на кораблях и в воинских частях, и учитывали тех, кто прибыл на службу с начала этого года. О результатах сообщает пресс-служба флота.

Более 1500 молодых людей. Это почти 90% от запланированного числа призывников.

Сейчас те, кого призвали осенью, уже прошли предварительную подготовку и получили основные навыки, необходимые для прохождения службы.

Вскоре на Черноморском флоте ожидают ещё одну группу призывников, которая закроет план на этот год. Это почти сто человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото newalternative.ru

Источник: Вести.Севастополь