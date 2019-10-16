На Черноморском флоте приготовили блюда, которыми кормили моряков в XVIII веке

В Севастополе в Черноморском высшем военном училище им. П.С. Нахимова сегодня проходит общефлотская конференция по питанию. Она приурочена к Международному дню повара.

Корабельные коки изучили рецепты блюд XVIII века, которыми кормили экипажи, и воссоздали их в рамках конференции. В то время на парусниках не было никаких холодильников, поэтому все ингредиенты: мясо, хлеб, фрукты, овощи – хранились в просоленном или засушенном состоянии. Опреснительных установок тоже не было, поэтому пресная вода на борту была настоящим дефицитом, и для приготовления пищи её использовали в минимальных объёмах. Также коки сегодня сервировали стол в традициях XVIII века с использованием старинных столовых приборов.

Но кроме исторического меню, на конференции прошли мастер-классы по приготовлению национальных блюд, выпечке хлеба и пирожков, исходя из норм продовольственных пайков. А среди современных коков провели конкурс по разделыванию продуктов.

Также гости конференции смогли увидеть весь дневной рацион моряка ВМФ.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь