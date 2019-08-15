На Черноморском флоте прошли учения кораблей и самолетов-разведчиков

15 августа 2019     31
На Черноморском флоте прошли учения кораблей и самолетов-разведчиков

По замыслу учений, малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и сторожевой корабль «Сметливый» выступали на стороне условного противника и готовились нанести массированный ракетный удар по стратегически важным объектам Крыма, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

От экипажей разведывательных самолетов Су-24МР требовалось как можно быстрее обнаружить группу кораблей и передать их точные координаты в пункт управления разведывательно-ударными действиями. Пилоты с задачей справились.

Эти лётно-тактические учения Черноморский флот проводил вместе с штурмовой и морской авиацией Южного военного округа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта airforce.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Кремле отказались комментировать отсутствие шлема у Путина
В Кремле отказались комментировать отсутствие шлема у Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать отсутствие шлема у главы государства Владимира Путина во время поездки на мотоцикле в Крыму. «Оставлю без …


В России будет новая методика размещения камер вдоль дорог
В России будет новая методика размещения камер вдоль дорог

Министерство транспорта РФ разработало новую методику размещения видеокамер вдоль дорог. Документ под названием «Методики определения мест размещения технических средств автоматической …


Приземлившийся в поле под Москвой самолет сняли с воздуха
Приземлившийся в поле под Москвой самолет сняли с воздуха

Baza / Telegram Самолет Airbus A-321, приземлившийся в поле в районе аэропорта Жуковский, сняли с квадрокоптера. Запись опубликована в Telegram-канале …


Жители России назвали размер справедливой зарплаты
Жители России назвали размер справедливой зарплаты

Россияне назвали справедливый размер заработной платы. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает «РБК» со ссылкой на результаты опроса страховой …


Самолет Москва – Симферополь совершил жёсткую посадку в Жуковском
Самолет Москва – Симферополь совершил жёсткую посадку в Жуковском

Лайнер Airbus А321 компании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в подмосковном аэропорту Жуковский в 4 километрах от взлетно-посадочной полосы, сообщает РИА Новости. Пилоты …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты