На Черноморском флоте прошли учения кораблей и самолетов-разведчиков

По замыслу учений, малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и сторожевой корабль «Сметливый» выступали на стороне условного противника и готовились нанести массированный ракетный удар по стратегически важным объектам Крыма, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

От экипажей разведывательных самолетов Су-24МР требовалось как можно быстрее обнаружить группу кораблей и передать их точные координаты в пункт управления разведывательно-ударными действиями. Пилоты с задачей справились.

Эти лётно-тактические учения Черноморский флот проводил вместе с штурмовой и морской авиацией Южного военного округа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта airforce.ru

Источник: Вести.Севастополь