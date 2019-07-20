На Черноморском флоте прошли учения по борьбе с беспилотниками

На кораблях и в береговых воинских частях Черноморского флота (ЧФ) прошли учения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами условного противника, сообщила пресс-служба флота в субботу.
Роль воздушного противника выполняли беспилотники из состава флота Южного военного округа, которые базируются в Крыму.
По замыслу учений были подняты в воздух дежурные самолёты ЧФ и приведены в готовность средства ПВО, которые выполнили задачи по обнаружению и классификации целей.
«После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны кораблей и воинских частей», – говорится в сообщении.
Источник: Вести.Севастополь