На Черноморском флоте «спасали» водолазное судно

Учение по оказанию помощи кораблю, потерпевшему аварию, прошло сегодня, 18 июня , на Черноморском флоте. В нем участвовали морской буксир «МБ-304», пожарный катер «ПЖК-37» и водолазное судно «ВМ-125».

Экипаж спасательных судов отрабатывал навыки тушения пожара и устранения пробоин. В качестве аварийного объекта выбрали водолазное судно «BM-125». По замыслу тренировки, оно получило пробоину, и начался пожар в одном из помещений.

Помощь оказали морской буксир и пожарный катер аварийно-спасательного отряда Черноморского флота. Личный состав высадился на корабль, обнаружил источник возгорания, обследовал повреждения корпуса, а потом потушил пожар и заделал пробоину. Аварийное судно отбуксировали на стоянку, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь