На Черноморском флоте сформирован первый женский экипаж

6 марта 2020     11
На Черноморском флоте сформирован первый женский экипаж

Три девушки будут нести службу на патрульном катере типа “Раптор” в составе Черноморского флота. Это будет первый женский экипаж в составе не только Черноморского флота, но и вообще ВМФ России, сообщает «Российская газета».

До 27 апреля девушки будут проходить обучение в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. За это время они должны освоить энергетическую установку, изучить вооружение и работу систем навигации и связи, отработать вопросы управления катером. Также их ждут тренировки по борьбе за живучесть. Затем экипаж возвратится на Черноморский флот и будет нести патрульную службу в прибрежной зоне моря. Катер развивает скорость до 50 узлов (до 93 км/ч).

Также катер проекта 03160 “Раптор” способен перевозить до 20 морских пехотинцев и эвакуировать раненых. Он вооружен двумя пулеметами “Печенег” калибра 7,62 мм, а также боевым модулем с пулеметом КПВТ калибра 14,5 мм.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото РИА Новости

Источник: Вести.Севастополь

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