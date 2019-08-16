На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям

На Черноморском флоте прошло учение по пополнению запасов материальных средств кораблей в море, а также по оказанию аварийном помощи кораблям и судам, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

Учения прошли в несколько этапов. В ходе первого эпизода флотские специалисты на судна-буксира «СБ-739» перегрузили торпеду на малый противолодочный корабль «Суздалец», при этом корабли осуществляли совместное движение.

В ходе следующих этапов учения были выполнены элементы по имитации подачи топлива на сторожевой корабль «Сметливый» от танкера «ВТН-73», а также отработана перегрузка продовольствия и питьевой воды на корабли флота.

На последнем этапе были отработано тушение пожара на минном тральщике.

Всего в ходе учений было отработано 7 учебных эпизодов и задействовано 16 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.



Источник: Вести.Севастополь