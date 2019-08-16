На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям

16 августа 2019     23
На ЧФ провели учение по подаче материальных средств кораблям

На Черноморском флоте прошло учение по пополнению запасов материальных средств кораблей в море, а также по оказанию аварийном помощи кораблям и судам, сообщила пресс-служба флота в пятницу.

Учения прошли в несколько этапов. В ходе первого эпизода флотские специалисты на судна-буксира «СБ-739» перегрузили торпеду на малый противолодочный корабль «Суздалец», при этом корабли осуществляли совместное движение.

В ходе следующих этапов учения были выполнены элементы по имитации подачи топлива на сторожевой корабль «Сметливый» от танкера «ВТН-73», а также отработана перегрузка продовольствия и питьевой воды на корабли флота.

На последнем этапе были отработано тушение пожара на минном тральщике.

Всего в ходе учений было отработано 7 учебных эпизодов и задействовано 16 кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.


Источник: Вести.Севастополь

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