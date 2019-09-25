На экраны страны выходит фильм «Герой», финал которого снимали в Балаклаве

25 сентября 2019     14
На экраны страны выходит фильм «Герой», финал которого снимали в Балаклаве

Завтра в кинотеатрах России начинается показ триллера Карена Оганесяна «Герой». В главных ролях: Владимир Машков, Александр Петров и Светлана Ходченкова.

«15 лет назад Андрей (Александр Петров) под руководством своего отца, полковника (с символичной фамилией) Родина (Владимир Машков), прошел обучение в спецшколе Службы внешней разведки, где из подростков готовили секретных агентов. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом, однако однажды ему позвонил отец, которого он считал погибшим, и предупредил, что на Андрея открыта охота. Теперь герою предстоит не просто выжить, но и найти отца. В этом ему помогает первая любовь, разведчица Мария (Светлана Ходченкова). Андрей всё глубже втягивается в шпионскую игру, не осознавая ее истинных масштабов», – такова завязка сюжета, описанная на страницах фильма в Интернете.

Одни из финальных эпизодов, где все будет расставлено по своим местам и зритель поймет, кто на чьей стороне играет, были сняты в Балаклавской бухте и музее фортификационных сооружений. Здесь были сложные каскадерские трюки на воде, погоня и перестрелка. В Балаклаве группа отметила завершение съемок всего фильма.

В Севастополе картина “Герой” будет идти в кинотеатрах «Апельсин» и «Муссон».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с официального постера фильма

Источник: Вести.Севастополь

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