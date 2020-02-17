На электросетях Севастополя произошла крупная авария

В департаменте транспорта Севастополя сообщили о том, что из-за аварии временно приостанавливалась работа электротранспорта.

Обстоятельства ЧП выясняются. Подача электроэнергии большинству потребителей была восстановлена в течение 20 минут.

Большая часть центра и Корабельной стороны Севастополя оказались отключены от энергоснабжения из-за аварии на высоковольтной линии.

Около 14:10 17 февраля значительная часть города осталась без света.

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