На электросетях Севастополя произошла крупная авария

Около 14:10 17 февраля значительная часть города осталась без света.
Большая часть центра и Корабельной стороны Севастополя оказались отключены от энергоснабжения из-за аварии на высоковольтной линии.
Обстоятельства ЧП выясняются. Подача электроэнергии большинству потребителей была восстановлена в течение 20 минут.
В департаменте транспорта Севастополя сообщили о том, что из-за аварии временно приостанавливалась работа электротранспорта.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь