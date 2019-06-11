На этой неделе в небе над Севастополем прогремят два фейерверка

Пиротехнические концерты ждут горожан и гостей в День России, 12 июня, и в день города, 14-го.

В среду фейерверком завершится гала-концерт участников фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии России на площади Нахимова.

А в пятницу после выступления звезд российской эстрады: группы “Блестящие”, Маргариты Суханкиной и группы “Мираж”, “Дискотеки Авария” над Севастопольской бухтой прогремит еще один салют.

С подробной программой праздничных событий можно познакомиться здесь.

Источник: Вести Севастополя