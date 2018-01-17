На ЮБК прошел обильный снегопад

На ЮБК прошел обильный снегопад и вершины крымских гор покрылись снегом. Засыпало подъемы и спуски на Ай-Петри, а также само плато, сообщают в соцсетях очевидцы.

Дорога на гору напоминает зимнюю сказку — нетронутый белоснежный снег на горных склонах и обочинах, пушистые “шапки” на деревьях. Все это запечатлели на фотографиях местные жители.

Пока что высота снежного покрова позволяет проехать малогабаритным машинам, но всё-таки поездку на Ай-Петри лучше совершать на внедорожниках.

Как сообщалось, во вторник ЮБК засыпало снегом. Накануне он выпал в Алуште, Ялте и в южнобережных поселках. В среду утром снег продолжает идти в районе Ангарского перевала и Алушты. По прогнозам синоптиков, 17 января на полуострове также ожидаются обильные снегопады, так что на выходных любители активного зимнего отдыха могут отправляться в горы для катания на лыжах, санках и сноуборде.