На 17 улицах Севастополя временно отключили воду

20 ноября 2019     18
На 17 улицах Севастополя временно отключили воду

В связи с аварийными работами на сетях городского водопровода и внутридомовых сетях, сегодня днем часть Севастополя останется без воды, сообщает Водоканал. 

До 13:00 часов воды не будет на  улицах:  Меньшикова, Шелкунова, З, Космодемьянской, Глухова, Лизы Чайкиной, Леси Украинки, Гайдара, Сладкова.

Кроме того, до 16:00 часов останутся без воды жители следующих улиц: Калича, 1-го Мая, наб. Назукина, Рубцова, Кирова, Куприна, Башенная, 9-го Мая, Историческая. В районе села Хмельницкое и поселка Первомайка воды не будет с 12 до 15 часов.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта spravka.sevas.com

Источник: Вести.Севастополь

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