На 2,7 млн рублей за год оштрафовали крымских перевозчиков

В 2019 году выявлено более 2000 нарушений со стороны водителей, выполняющих пассажирские перевозки.

Главными зафиксированными нарушениями стали: посадка безбилетных пассажиров, загрузка и бесплатный провоз багажа, отправление в рейс без осмотра салона контролёром. Основная доля нарушений касается посадки безбилетных пассажиров на прилегающей к автостанции территории. За год выявлено 7477 подобных случаев.

В отношении сотрудников автовокзалов и автостанций вынесено 98 дисциплинарных взысканий, уволено 46 человек. Всего перевозчикам выписано 2364 штрафа на сумму более 2,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Крымавтотранса».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь