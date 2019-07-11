На 35 береговой батарее расчищают колодец первой бронебашни

Такие работы проводятся впервые. Орудийный комплекс уходил на несколько метров под землю и возвышался над ней более чем на два метра.

Во время войны бронебашня была разрушена, в 1947 году всё, что от неё осталось, отправили в лом. Пострадал объект и в 90-е годы – уже от мародеров. Сейчас расчисткой колодца занимаются поисковики и сотрудники мемориального комплекса. Цель работ – изучить устройство сооружения, обнаружить останки защитников города, их личные вещи. Один такой предмет уже обнаружили.

«Мы совершенно случайно нашли накладку ножа с инициалами ЖЩ, – рассказывает экскурсовод музейного историко-мемориального комплекса “35 береговая батарея”, член поискового отряда “Береговая оборона” Татьяна Кириленко. – По документам мы смогли узнать фамилию этого бойца. Солдат с такими инициалами было очень много в базе данных, но именно здесь, в Севастополе воевал лишь один человек. Это была большая удача для нас!»

Возможно, эта находка поможет установить судьбу защитника, который числится пропавшим без вести с 3 июля 1942 года. После завершения работ посмотреть на устройство колодца можно будет только с высоты. Выходы из подземных путей заблокированы и опасны для посещения.

Источник: Вести.Севастополь