На 4 дня будет перекрыт Севастопольский рейд

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщает о перекрытии рейда в Севастопольской бухте.
Из-за празднования Дня военно-морского флота будет ограничение движение морского общественного транспорта, за исключением кораблей и судов Черноморского флота, принимающих участие в запланированных мероприятиях по подготовке и проведению морского парада.
Ограничение будет введено 22, 24, 25(26) июля с 07:30 до 13:00.
С площади Нахимова и площади Захарова для перевозки пассажиров будут организованы маршруты: № 150, № 150-А, № 151, № 151-А, № 152, № 152-А, № 153.
Никита Железняк
Источник: Вести.Севастополь
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