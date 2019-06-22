На 4 пляжах Севастополя утром прошла массовая зарядка

Утро субботы несколько десятков горожан начали с гимнастики. Общегородская зарядка прошла на пляжах в Парке Победы, на мысе Хрустальном, на набережной Балаклавы и в парке имени Ахматовой. Последняя локация собрала больше всего участников.

Под музыку и с помощью инструкторов движения «FitBalance Крым» горожане и гости Севастополя выполнили комплекс несложных упражнений.

Такие зарядки будут проходить теперь каждую субботу в 7 утра, чтобы популяризировать в городе спортивный образ жизни.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фотографии на всех площадках были сделаны активистами сообщества «FitBalance Крым»

Источник: Вести.Севастополь