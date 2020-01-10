На 720 мест в новой инженерной школе претендуют 756 детей

10 января 2020     22
На 720 мест в новой инженерной школе претендуют 756 детей

Учебный процесс в новой школе, построенной на Античном проспекте, начнется в ближайшее время, сообщила сегодня журналистам глава департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

Инженерная школа строилась 20 месяцев, на деньги, выделенные из федерального бюджета по ФЦП развития Севастополя. Сейчас строительно-монтажные работы полностью завершены, идет этап лицензирования образовательного учреждения в МЧС и Роспотребнадзоре. Как только лицензия будет получена, а по словам Богомоловой, это возможно в течение месяца – в инженерной школе начнутся уроки.

Учебное заведение рассчитано на 720 мест, заявлений от родителей принято уже 756. Департамент образования это не пугает – Елена Богомолова заверила, что возьмут всех. Классы практически сформированы. Родители просто заберут документы ребенка в той школе, где он учится сейчас, и прямо в середине учебного года принесут их в инженерную.

Все ставки педагогов тоже заняты: многие учителя приехали из других регионов России, также много молодых специалистов, которые совсем недавно окончили вузы.

«Есть педагоги, которые заранее знали, что они пойдут в эту школу. И в близлежащих школах мы создали первые классы непосредственно с теми учителями, которые перейдут вместе с классом во вновь построенную школу», – сообщила сегодня Елена Богомолова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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