На 90% восстановлено газоснабжение центра Севастополя

3 октября 2019     17
На 90% восстановлено газоснабжение центра Севастополя

В четверг, 3 октября, на 19:00 газ подаётся в 147 из 162 домов, сообщили в Департаменте городского хозяйства.

Жителей центра города, в квартирах которых нет газа, просят обращаться в аварийную службу «Севастопольгаз» по телефону: 104.

Работы продолжаются. Полностью снабжение будет восстановлено, после опрессовки оставшихся домов. Восстановительными работами занимаются сотрудники управляющей компании и «Севастопольгаза».

Накануне, 2 октября, при выполнении земляных работ по установке опор освещения на улице Советской, подрядчик начал проводить бурение без представителя «Севастопольгаза» и повредил подземный газопровод. В результате 162 многоквартирных дома в центре города остались без газа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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