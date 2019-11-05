На 96-ом году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной Дмитрий Винаев

После тяжёлой и продолжительной болезни скончался ветеран Великой Отечественной войны полковник Дмитрий Винаев. В юности он надеялся стать учителем, но война изменила всю его жизнь и мечты – Дмитрий Иванович стал кадровым военным.

Он родился в многодетной крестьянской семье после Гражданской войны. Время было трудное – в стране началась всеобщая ликвидация безграмотности, и молодой человек решил, что непременно будет учителем. После окончания школы он остался в ней – преподавать в начальных классах.

А в начале войны ушел на фронт – на год его отправили на курсы разведчиков, после которых Дмитрия Винаева сразу же назначили командиром взвода в Московский округ ПВО. Взвод под его командованием обеспечивал радиолокационной информацией истребительные полки. Винаев работал на первых радиолокационных станциях РУС-1 и РУС-2.

Война для Дмитрия Ивановича окончилась в Будапеште, но служба Родине продолжилась. Его отправили на Чукотку. Винаев закончил служебный путь в Севастополе оперативным дежурным командного пункта 1 дивизии противовоздушной обороны страны. В последние годы Дмитрий Иванович болел и почти не выходил из дома.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь