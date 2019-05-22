Неделя ансамблей песни и пляски пройдёт в Севастополе

21 мая 2019     29
Неделя ансамблей песни и пляски пройдёт в Севастополе

С 24 по 29 мая в Севастополе пройдёт неделя ансамблей песни и пляски. Об этом сообщает пресс служба правительства города.

24 мая в 17:00 в центре города, на площади Нахимова состоится торжественная церемония открытия смотра-конкурса.

Выступления коллективов вооружённых сил РФ пройдёт в рамках шестого всеармейского смотра-конкурса песни и пляски. Творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Хабаровска и Ростова-на-Дону представят зрителям свои лучшие танцевальные и песенные работы.

26 мая жители и гости города-героя смогут побывать на концерте ансамбля песни и пляски Ракетных войск стратегического назначения “Красная Звезда”, который пройдёт на Летней эстраде Приморского бульвара.

28 мая в зале Черноморского Высшего военно-морском ордена Красной Звезды училища им. П.С.Нахимова перед Севастопольцами выступит ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск. В этот же день в Балаклавском доме культуры можно увидеть программу ансамбля песни и пляски Северного флота.

Конкурс проходит по случаю юбилейной даты. В 2019 году главное Управление Вооружённых Сил отмечает 100-летие образования.

Вход на все мероприятия свободный.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести Севастополя


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