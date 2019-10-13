Неделя в ритме танца: в Севастополе завершается I фестиваль «АRT-бухта»

На всех главных сценах Севастополя на этой неделе шел фестиваль театров танца “Арт-бухта”. Зрителям он предложил яркую палитру направлений: от народного – до современного танца. Завтра гала-концерт участников. А мы вспомним выступление артистов балета из России, Италии и Японии. Интересно, что все они – представители русской школы. Почему именно её выбирают танцовщики из Азии и Западной Европы, желающие учиться классической хореографии?

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В театре танца, в отличие от драматического, чувства передают не словами – и потому вечная история о взаимоотношениях мужчины и женщины со сцены звучит особенно объёмно. Американский хореограф Эндрю Палермо признаётся, что перед тем, как ставить это шоу для московского театра “Гжель”, он сам пережил потерю любимой. Критики называют работу откровенной, смелой, и хвалят её за сочетание модерна и народной хореографии.

«Танец – это душа человека, – считает артистка балета Московского государственного академического театра танца “Гжель” Юлия Кочиева, – от этого и отталкиваешься, то есть как человек чувствует, и через глаза, и через выразительность рук».

На языке танца на этой неделе говорят сразу на пяти главных сценах города. Фестиваль театров танца “Арт-бухта” проходит впервые и впервые собрал в Севастополе именитые творческие коллективы из разных концов страны: Астрахань, Екатеринбург, Москва. Широкой географией отличается и вечер балета, который проходит в рамках фестиваля. Здесь собраны солисты Воронежского, Самарского, Новосибирского, Красноярского, Ростовского театров.

Артисты, которые выходят на сцену, – победители многих всероссийских и международных конкурсов, но всё равно они продолжают оттачивать своё мастерство по 6 дней в неделю. Вот и финальная репетиция заканчивается всего за час до начала вечера балета. Главное – помочь создать зрителю иллюзию, что силу притяжения можно преодолеть, говорят артисты.

Классической хореографией зрителей радуют не только российские артисты. Марчелло Пелиццони родился в итальянской Парме, а трудится в Красноярском театре. Решение учиться и работать в России он принял, когда узнал, что на его родине начали закрываться некоторые театры балета.

«Есть театр Маджеферрентина во Флоренции, который закрыли, потому что государство не хочет содержать культуру, именно балет, у нас опера сильна, а балет как-то забывается», – говорит Марчелло.

Японка Мари Ито также преодолела несколько тысяч километров, чтобы заниматься русским балетом. Её родители были танцовщиками в Диснейленде, а Мари с трёх лет занималась джаз-дансом, степом, классическим танцем. Педагог однажды заметил, что у неё весьма средние балетные данные. В ответ она начала заниматься более усердно, и была отобрана для обучения в Вагановскую академию в Петербурге. Тогда ей было 17, и русского языка Мари не знала совсем. Но есть язык универсальный для всех народов – это танец.

Удивляет зрителя и севастопольский театр танца имени Вадима Елизарова. Он открывает фестиваль программой “Избранное”, посвящённой традициям разных народов мира. Хореографическим постановкам, включенным в это шоу, рукоплескали зрители Китая, Турции, Германии, Норвегии, Франции.

“Как воздух для любого коллектива гастроли, так и фестивали. Это, конечно, подстёгивает, когда ты едешь, выступаешь перед новым зрителем, тебя сравнивают с коллегами, – говорит Александр Елизаров, директор севастопольского академического театра танца имени В. Елизарова. – А такое направление, как современный театр танца – это направление достаточно молодое не так много коллективов по России таких, хотя интерес огромный”.

Если интерес зрителей к шоу измеряют в аплодисментах, то экспертный совет фестиваля ставит его участникам оценки. Председатель жюри – главный балетмейстер Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Геннадий Минх. В 70-е годы он работал в Ансамбле песни и пляски Черноморского флота. Жёсткий гастрольный график и постоянная смена сценических площадок научили быстро приспосабливаться к любым ситуациям.

«Перед нашим концертом закрыли занавес, осталось три метра глубины сцены, и мы на этих трёх метрах отработали так, как будто это 23 метра, – говорит Геннадий Минх. – Отработали все трюки, и зрители аплодировали, и мы сами не ожидали, что можем на этих трёх метрах так станцевать».

Тем, кого Геннадий Минх оценивает сегодня, он желает поменьше неожиданностей, побольше энергии и вдохновения на новые постановки. А 14 октября артисты соберутся все вместе на сцене театра имени Луначарского, чтобы удивить севастопольцев гала-шоу, закрывающим фестиваль “Арт-бухта”.

Анна Шустер, Александр Соловьёв, Александр Попов, Екатерина Малунова, Инна Лисинец

Источник: Вести.Севастополь