Недостроенный дом на ул. Генерала Мельника под угрозой сноса

7 сентября 2019     8
Недостроенный дом на ул

Проверку законности постройки дома №80 по ул. Генерала Мельника провели сотрудники департамента городского хозяйства. В соответствии с публичной кадастровой картой на этом земельном участке мог быть возведен частный дом. Это значит, принадлежать он должен одному хозяину разные семьи не могут в нём жить. Власти не хотят допустить появления в Севастополе обманутых дольщиков. 

«При мониторинге социальных сетей, социальных информационных порталов было выявлено, что данный дом продается в виде квартир, – сообщил Евгений Горлов, заместитель директора департамента городского хозяйства Севастополя. – При этом люди, которые видят на информационных порталах данную информацию, должны четко понимать и проверять, какие есть правоустанавливающие документы на данные объекты».

Чиновники работали в сопровождении полицейских. Владельцы участка оказались не рады проверке. Но журналистов на свою территорию всё-таки пустили. Проверку документов на дом начали еще в прошлом году и нашли нарушения. Однако собственник участка утверждает обратное.

«Есть разрешение на строительство, разрешение на этажность, на отступы к окружающим соседним участкам – все соблюдено», – уверяет Александр Ксендзов.

Точку в этом споре поставит суд. Из подобных ситуаций обычно два выхода: либо собственнику предстоит привести постройку в соответствие нормам, либо снести. Сейчас в городе более 70-ти объектов, по которым будут вынесены такие решения.

Источник: Вести.Севастополь

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