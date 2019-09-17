Незаконные врезки в ливневки в Феодосии ищут с металлоискателем

В Феодосии из-за неприятного запаха на некоторых улицах начался поиск врезок в канализацию. Уже проверено 366 колодцев, сообщает газета «Кафа».

Сотрудниками предприятия «Воды Крыма» и муниципального учреждения «Городское благоустройство» ищут врезки с помощью металлоискателя. Они поднимают люки, которые заасфальтированы, чтобы дальше проделывать вскрытие и обнаружение врезок. 11 таких врезок в городскую канализацию уже затампонированы.

Заместитель горсовета Петр Полтавский отметил, что после начала работ запаха канализации в городе стало меньше.

«Мы должны выявлять и тампонировать, однако и наша задача, чтоб жители поняли, что это наш общий дом, и тот, кто сливает в ливневую канализацию, он получает эффект обратный, он также проходит по этим улицам, у нас взаимосвязаны все ливневки. Надо исключить вообще, чтоб этого не было!», считает Полтавский.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь