Неизвестные завалили грунтом подземный бункер, обнаруженный на Большой Морской

Неизвестные повредили корабельный бронещит, который обнаружили в ходе раскопок на Большой Морской. Об этом сообщил реставратор, член Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Анатолий Пряшников.

Убежище времен второй обороны Севастополя превратили в контейнер для отвала, его завалили грунтом. Землю и камни выгребали, по всей видимости, чтобы откопать еще один ход. Он ведет в тупик. Накануне спелеологи обнаружили на стенах бронещита карандашные надписи, предположительно их оставили защитники города. Сегодня и эта находка уничтожена.

“Местные жители говорят: вчера вечером приезжала какая-то машина, на ней было написано: “Поисковики”. Они чуть ли не до утра тут работали. Кто эти люди? Представляют ли они, как работать? У профессионалов есть определённые нормы и правила. Но как этот объект можно вообще забрасывать грунтом?!”, – недоумевает Пряшников.

Мы выяснили, что в бункере действительно должны были проводить поисковые работы. О них правительство города договорилось с региональным отделением Поискового движения России в Севастополе. Его представитель Андрей Могила сообщил, что в последний раз поисковики работали на объекте вчера днем и заверил, что ночных работ их организация не проводила. Канаву закрыли от пешеходов деревянными настилами, но в убежище мог попасть даже неподготовленный человек, оно не охранялось. Теперь спелеологи на добровольных началах решили организовать там дежурства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь