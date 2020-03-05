Неизвестные сожгли биотуалеты около Панорамы «Оборона Севастополя»

Сегодня утром охрана музея Панорама “Оборона Севастополя 1854-1855 годов” обнаружила обугленные фрагменты биотуалетов. Неизвестные люди подожгли их ночью.

Для удобства посетителей две кабинки стояли на верхней парковке за территорией музея. Кому они помешали, неизвестно. Скорее всего, это просто хулиганство. Как сообщил нам представитель музея Сергей Вологин, на место происшествия вызвали полицию, сейчас охрана изучает записи с камер видеонаблюдения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь