Нелегальными перевозками в «Крымавтотрансе» занималась преступная группа

20 августа 2019     14
Нелегальными перевозками в «Крымавтотрансе» занималась преступная группа

Сотрудники правоохранительных органов установили участников преступной группы в государственном предприятии “Крымавтотранс”, которые привлекали нелегальных перевозчиков и возили пассажиров без билетов, купленных в кассе.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, на предприятии прошли следственные действия, в том числе обыски и выемка документов. Установлены те, кто организовал преступную схему и получал деньги в обход кассы.

«Это действительно была организованная преступная группа. Идет системная работа, много людей сотрудничает со следственными органами, дают реальные показания, кто был участником этой группы, кто обязывал заводить нелегалов на станции “Крымавтотранса”, кто курировал работу так называемых “сборщиков” и “посадчиков”, которые собирали деньги с граждан”, – сообщил Сергей Аксенов.

Глава республики не исключает, что будут возбуждены уголовные дела. Также Аксенов  поручил надзорным органам провести проверку финансово-хозяйственной деятельности предыдущего руководства “Крымавтотранса” в части использования имущества предприятия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

 Фото с сайта КрымПресс

Источник: Вести.Севастополь

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