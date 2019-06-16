Немецкая община Крыма пригласила в гости Герхарда Шредера

В интервью авторитетной немецкой газете «Bild» бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил: «Крым — это давняя русская территория», и что его передача Украинской ССР во времена Хрущева была обусловлена особенностями советского подхода к управлению страной. Это заявление натолкнуло немецкую общину Крыма пригласить политика с визитом на полуостров, тем более, что Шредер никогда не был в Крыму.

«Крымчане относятся к нему с уважением и доверием и хотели бы видеть на крымской земле. Его приезд был бы очень целесообразен и логичен. Я думаю, что к этому заявлению Шредера прислушаются политики Европы и США “, – рассказал в интервью РИА «Новости» глава немецкой национально-культурной автономии республики, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя