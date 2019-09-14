Немецкую авиабомбу, провисевшую на ветках дерева со времён войны, обезвредили спасатели

Неразорвавшийся боеприпас нашли в пяти километрах от села Бондаренково Ленинского района Крыма.
Мимо дерева, на котором много десятилетий находился снаряд, проходит популярная у местных жителей тропинка к морю. Прибыв на место, сотрудники МЧС идентифицировали находку. Это оказалась немецкая авиабомба SD-1 весом один килограмм. Обследовав территорию вокруг, спасатели обнаружили ещё две авиационные осколочные бомбы: АО-2,5 весом 2,5 килограмма и АО-20 весом 20 килограммов. Боеприпасы вывезли для ликвидации.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: МЧС
Источник: Вести.Севастополь