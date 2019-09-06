Необходимая инфраструктура на трассе «Таврида» появится до конца этого года

Строительство инфраструктуры на новой трассе «Таврида» в Крыму начнется до конца 2019 года – первые контракты с инвесторами уже заключены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Мы ожидаем, что подрядчики приступят к работе уже в этом году, а в следующем году уже какая-то динамика в этой части будет, – пояснил Аксёнов. – Наша задача – к следующему сезону оборудовать трассу автозаправочными станциями, светофорами, должны быть выставлены знаки, в том числе ограничивающие скорость».

Аксёнов отметил, что строители трассы «Таврида» могут сдать объект досрочно.

«Думаю, что основные участки будут выполнены к (туристическому) сезону. Компания «ВАД» работает в принципе без замечаний, они идут всегда с опережением графика. Не хочу забегать вперед, но, если получится сдать объект раньше, то это для нас всех будет праздник. Тем не менее, есть плановые сроки сдачи, пока рассчитываем, что это будет декабрь», – добавил глава Крыма.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта federalcity.ru

Источник: Вести.Севастополь