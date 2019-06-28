Необычная скульптура появилась в античной усадьбе в Севастополе

28 июня 2019     24
Необычная скульптура появилась в античной усадьбе в Севастополе

Жители Севастополя обсуждают необычный арт-объект, который появился в районе античной усадьбы номер 25. Там общественная организация “Севпарк”и планирует создать благоустроенное место для отдыха горожан с парком скульптур. Одна из них была установлена на пустыре в прошлые выходные – во время джазового концерта. Оставшаяся на месте фигура вызвала неоднозначное мнение севастопольцев.

«Как рассказывали, что это историческое место, которое действительно заслуживает внимания. Но я вижу здесь поставили туалет и какую-то руку, которая действительно несовместима с этим местом. Поэтому я думаю, если здесь хотят что-то построить, что все люди, которые живут рядом, будут против», – сказала местная жительница Татьяна Мазурова. 

«Парк я понимаю как, в классическом стиле. Значит деревья, восстановить исторические события, которые были здесь раньше и прочее. И скульптуры именно в классическом стиле, а не каких-то там странных фигур», – сказал севастополец Валерий Гришков.

Как нам рассказали в “Херсонесе Таврическом”, территория, на которой стоит скульптура, к музею-заповеднику не относится. И вот как появление арт-объекта прокомментировали авторы работы.

«Парк скульптур. С одной мы уже начали на днях, это рука с виноградом, символ плодородия и возрождения. Ещё три скульптуры будут также посвящены быту жителей хоры Херсонеса, там будут ослики были. Хотелось бы показать бытовую жизнь на усадьбах древнего Херсонеса, где жили обычные крестьяне, возделывали землю, растили виноград, а сейчас эти места заброшены. очень хочется переопределить смысл этих территорий и надеемся, что городу понравится», – сказала Ольга Глухова, руководитель общественной организации “Севпарки”.

Юлия Тюрягина

Источник: Вести.Севастополь

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Необычная скульптура появилась в античной усадьбе в Севастополе

Жители Севастополя обсуждают необычный арт-объект, который появился в районе античной усадьбы номер 25. Там общественная организация “Севпарк”и планирует создать благоустроенное …



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