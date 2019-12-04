Неработающие малоимущие пенсионеры начнут получать региональную надбавку

С нового года неработающие пенсионеры Севастополя, у которых общий доход ниже величины прожиточного минимума, начнут получать региональную социальную доплату к пенсии, взамен федеральной.

Об этом журналистам сообщила заместитель начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Евгения Пытько. До 31 декабря текущего года пенсионеры продолжат получать доплату в Пенсионном фонде. С января 2020 года эта задача будет возложена на региональные власти.

«У нас будет беззаявительный характер предоставления социальной доплаты тем пенсионерам, которые в декабре 2019 года получат федеральную доплату к пенсии. Им приходить в Управление труда и социальной защиты не нужно. Начисление придёт в автоматическом режиме», – уточнила заместитель начальника управления социального обеспечения Департамента труда и социальной защиты населения Евгения Пытько.

А тем неработающим пенсионерам, у которых общий доход в январе 2020 года не достигнет 9597 рублей, за назначением региональной социальной выплаты необходимо обращаться в районные управления труда и соцзащиты населения по месту жительства.

Источник: Вести.Севастополь