Неразборчивый почерк может испортить жизнь, убеждены эксперты

Сегодня во всём мире отмечают День ручного письма. О том, насколько оно важно, сегодня всё чаще рассуждают учителя. По данным севастопольского социального педагога Ксении Ирицы, больше половины учеников начальной школы неправильно держат при письме руку, при этом плохой почерк напрямую влияет на успеваемость. Как исправить ситуацию, и почему в первой гимназии Севастополя шариковые ручки даже заменили на перьевые?

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«Мы не можем понять, каким образом лечиться! Здесь врач прописывает нам рецепт, что применять, но как это сделать, если я не могу даже прочитать!» – недоумевает жительница Севастополя Инна Худокормова.

Как почерк влияет на жизнь, она поняла после переезда, когда новый участковый педиатр выписал её дочери рецепт, в котором нельзя было прочитать ни слова кроме диагноза. Не смогли расшифровать записи врача и в аптеке.

«Пришлось тратить много времени на то, чтобы из аптеки вернуться домой, потом побежать опять в поликлинику, отстоять очередь к заведующей. В итоге вот пришли к такому общему решению – поменять врача». – рассказала Инна.

Кроме окружающих, плохой почерк вредит и его хозяину. Согласно данным социального педагога Ксении Ирицы, больше половины учащихся начальной школы неправильно держат ручку при письме. Результат – быстрая утомляемость, снижение успеваемости, появление отвращения к учёбе. Чтобы вернуть интерес, необходимо отучить школьника от так называемого безотрывного письма, убеждена Ксения Ирица.

«Выглядит это следующим образом: ребёнок в своих движениях возвращается, ведёт туда, потом обратно, во-первых, в результате такого письма появляется грязь в тетради, во-вторых, ребёнок тратит гораздо больше времени», – объясняет Ксения Ирица, социальный педагог, специалист по коррекции почерка.

Результат – перенапряжение руки, избежать которого советским школьникам помогала перьевая ручка. Движения были ритмичными: тонкая волосяная, нажим, тонкая волосяная, нажим. В результате этого рука могла у ребёнка отдыхать.

В последние годы о преимуществах обучения письму чернильными ручками вспоминают и в общеобразовательных школах. В 32 классах Крыма работают по программе “Русской классической школы”. Ученики первой гимназии Севастополя сначала с недоверием отнеслись к идее писать “бабушкиным способом”, но позже поняли, как им повезло.

«Вот так у меня руки пачкаются, но зато удобнее писать, а если я буду вот так писать, я сам испачкаюсь, но я могу написать красиво», – показывает разные вариант ученик 1-й гимназии Егор Виноградов.

Рады изменениям, которые происходят в их школьных тетрадях, и ученики частных курсов по коррекции почерка.

Письмо от руки чрезвычайно полезно, потому что в этот момент развивается большое количество зон мозга. Хотите развивать мозг – чаще пишите, такой совет учителя дают детям, затем его записывают в тетради – до начала коррекции курса почерка и после.

Ученик Царскосельского лицея Саша Пушкин занимался каллиграфией 18 часов в неделю, в современной российской школе на чистописание выделяется всего час в неделю. А прописанный в государственных образовательных стандартах темп письма для первого класса равен 25 знакам в минуту. Педагоги из Севастополя предлагают снижать эти показатели и переходить к единым образовательным программам. Ведь сейчас существует целых 19 линеек учебников по русскому языку и не меньше прописей.

«Можем видеть на примере двух прописей, как одна отличается от другой, ширина линий отличается, частота отличается на буквах», – показывает тетради учеников учитель гимназии №1 Наталья Крючкова.

А ведь чем реже косые линии, тем сложнее первоклассникам выработать правильный наклон букв. Понимая это, многие учителя распечатывают советские образцы прописей и надеются, что единые образовательные программы всё-таки вернутся в школьную жизнь.

Анна Шустер, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь