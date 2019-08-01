Несколько улиц Севастополя останутся без воды

Сегодня с 10:00 Несколько улиц Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов останутся без водоснабжения из-за аварийных ремонтных работ, сообщил “Водоканал” Севастополя.

К 14:00 вода снова появится на улицах Новороссийская, Керченская, Батумская и Адмирала Октябрьского.

К 15:00 водоснабжение вернется на улицы Правды, Блюхера, Бориса Михайлова, Пролетарская, а также на проспект Героев Сталинграда.

К 18:00 воду включат на улицах Батарейная, Софьи Перовской и на Качинском шоссе,44.

Источник: Вести.Севастополь