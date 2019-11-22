Несмотря на шторм, корабли Черноморского флота в Новороссийске несут вахту в штатном режиме

В связи с резким усилением ветра и понижением температуры в местах базирования кораблей Черноморского флота в районе Новороссийска были проведены мероприятия по обеспечению безопасной стоянки.
Резкое ухудшение метеоусловий не повлияло на боевую готовность соединений и воинских частей Новороссийской ВМБ, дежурные силы объединения Черноморского флота несут службу в штатном режиме, сообщила пресс-служба флота. По прогнозу, в районе Новороссийска еще несколько дней сохранится северо-восточный ветер – бора, порывы которого могут превышать 30 м/с.
Падая на поверхность воды, нисходящий поток вызывает штормовой ветер, вызывающий сильное волнение на море. При этом резко понижается температура воздуха, и стоянка кораблей в Новороссийской бухте становится небезопасной – ветер может просто разбить их о берег, поэтому все суда и корабли отводят на рейд.
Вести ФМ – Севастополь
Фото с сайта yablor.ru
Источник: Вести.Севастополь
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