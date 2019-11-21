Несоблюдение требований разметки вызывает пробки на Большой Морской

В департаменте транспорта рассказали, как поведение водителей усугубляет транспортную ситуацию на Большой Морской.

Из-за реконструкции в активной стадии, улица почти весь день стоит в пробках. Самое сложное место – на пересечении с улицами Суворова и Адмирала Октябрьского. Водители не замечают временную жёлтую разметку, у которой сейчас приоритет.

А ещё, игнорируют так называемую «вафельницу», выезжая на перекрёсток и блокируя его. Из-за долгого ожидания люди не выдерживают и ругаются.

Также сегодня рабочие начали снимать брусчатку на улице Суворова и укладывать плитку на тротуарах. Напомню, старый камень врио губернатора Михаил Развожаев попросил сохранить.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь