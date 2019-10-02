Нетрезвую автолюбительницу с погоней задержали полицейские Бахчисарайского района

На трассе Бахчисарай – Ялта, около села Танковое, сотрудники ГИБДД заметили автомобиль Opel, водитель которого мог быть пьян.

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На требования остановиться он не отреагировал и попытался скрыться. Полицейские поехали за машиной. На одном из поворотов она выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

Водителем оказалась молодая женщина, которая никаких травм не получила. При общении с ней были заметны визуальные признаки опьянения и запах алкоголя. От освидетельствования она отказалась.

Правоохранители выяснили, что права на вождение автомобиля гражданка не получала.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь