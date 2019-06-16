Не ждущие благодарности: медработники отмечают профессиональный праздник

Эти люди полностью отдают себя профессии, работают и по государственным праздникам и в свой день рождения. Большинство пациентов не помнит их в лицо, но знают, кому обязаны здоровьем и иногда даже жизнью.

Заведующий отделением реанимации сосудистого центра Александр Александрович неохотно соглашается на интервью. Боится, что понадобится в этот момент своей команде-хирургов, у которых кипит работа – намного тоньше, чем ювелирная. Сейчас, к примеру, докторам предстоит удалить из сосуда пациента хирургическую трубку, через которую накануне делали операцию на сердце.

«Могу сказать одно, что диаметр сосуда такой, что если будут технические неполадки или не вовремя оказанная помощь, через этот сосуд человек может потерять весь объём крови буквально за несколько минут», объясняет Александр Александрович.

Региональный сосудистый центр открылся три года назад. Благодаря ему драгоценное время от госпитализации до постановки больным диагноза удалось сократить в три раза. Современное оборудование точно показывает зону поражения и степень тяжести инсульта или инфаркта. Лечат здесь и черепно-мозговые травмы. Правда, в 80% случаев пациенты не помнят своих врачей.

«Так устроен мозг, что он не способен и не должен этого запоминать. Когда родители, которые каждый день приходили, стояли под этими дверями, молились, плакали, приводят потом ребенка за руку: “Вы узнаёте?”, и когда видишь девушку, которую на улице никогда бы не узнал, потому что лежачий на койке пациент – это одно, а тут человека другого совсем привели, ну, ком к горлу подкатывает», – делится Александр Александрович.

Людмилу Костенюк её пациенты тоже не запомнят. Она – неонатолог. Медицинский институт закончила почти 25 лет назад и с тех пор работает в родильном доме. Борется за жизнь тех, чей вес при рождении порой не превышает 500 граммов.

Родные дети Людмилы Костенюк порой ревнуют её к работе. Много раз доктору приходилось выезжать в роддом экстренно – в новогоднюю ночь или в день рождения, но без этой профессии она себя не представляет.

«Мне нравится этот экстрим и позитив, которые сочетаются в нашей специальности, и когда устаешь от каких-то бытовых проблем, здесь переключаешься на другую ситуацию, и вот этот позитив общения с маленькими детьми – это невероятное ощущение!», – рассказывает Людмила Костенюк.

Но не меньше, чем дети, заботы ждут взрослые пациенты, говорит отоларинголог Наталия Смородинникова. В день медицинского работника её награждают за верность профессии, а она в ответ шутит, что спустя 57 лет после института работать стало легче, потому что пациенты в силу разницы в возрасте реже с ней спорят.

Завтра утром она снова наденет белый халат и будет долго беседовать с пациентами, а пока она больше не говорит, а слушает, и обещает стараться исполнить главное праздничное пожелание – следить за своим здоровьем.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Наталья Бабкевич

Источник: Вести Севастополя