Не жизнь, а малина: что помогает фермерам собирать неплохой урожай?

В Севастополе оказывают поддержку малым фермерским хозяйствам в виде грантов на развитие. Одна из семей решилась на создание хозяйства по выращиванию малины – и не прогадала. За 4 года супругам Георгиевским настолько удалось развить дело, что в этом сезоне они планируют собрать уже 3 тонны ягод.

Такое, несколько экзотическое для местного климата хозяйство буквально с нуля Светлана и Андрей решили создать в 2015 году. Пошли на риск осознанно – оба – городские жители. Желание сделать на земле что-то свое пересилило.

«Почему посадили малину? Потому что она плодоносит 8-10 лет, то есть один раз посадил – и 8-10 лет у вас урожай», – объясняет выбор культуры Андрей Георгиевский.

Саженцы присматривали долго, остановились на крымских питомниках. Сейчас собирают урожай сорта “полана” – как раз приспособленный для жаркого солнца. Он дает несколько урожаев в сезон. Сначала семье Георгиевских казалось: жизнь теперь сплошная малина, но оказалось, что и на этом поле надо много работать.

Начинающим фермерам оказали поддержку в департаменте сельского хозяйства – дали грант на полтора миллиона рублей – и о своем решении, похоже, не пожалели.

«С 2017-го года мы начали получать урожай, с каждым годом он увеличивается в два раза, и этим летом планируется собрать не менее трех тонн ягод», – говорит Максим Большенко, заместитель директора департамента сельского хозяйства Севастополя.

Через несколько дней здесь понадобятся дополнительные руки – урожай в этом году большой, и сезон может продлиться до первых заморозков.

Ксения Егорова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь